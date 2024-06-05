У Путина сделали предупреждение иностранным военным, которые едут в Украину

После того как в СМИ появились сообщения о том, что на территории Украины могут работать инструкторы из других стран, в России начали гневно сыпать угрозами. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина – Дмитрий Песков заявил, что иностранные инструкторы, которые будут приезжать в Украину для тренировки военных "не будут иметь иммунитет" от российских ударов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Любые инструкторы, тренирующие войска киевского режима, не имеют никакого иммунитета", – заявил спикер российского диктатора.

Издание отмечает, что сейчас ведутся переговоры о том, могут ли французские инструкторы в скором времени быть направлены для поддержки работы тренировочных центров в Украине.

Стоит отметить, ранее министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что у него есть факты, которые дают основания предположить, что французские военные инструкторы уже работают в Украине.

При этом министр страны-агрессора назвал французских инструкторов "законной целью".

"Кем бы они ни значились — военнослужащими ВС Франции или были бы просто наемниками, они абсолютно законной целью для наших ВС", — заявил Сергей Лавров.

Кроме того, Лавров прокомментировал Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июля. По его словам, задача этого саммита в том, чтобы "попробовать удержать разваливающийся антироссийский блок".

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