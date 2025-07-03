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У Путина скоро не за что будет продолжать убийства украинцев: что происходит

Россия потеряла треть доходов от нефти и газа: доходы упали до 495 миллиардов рублей

3 июля 2025, 15:40
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Клименко Елена

В июне 2025 года доходы России от экспорта нефти достигли самого низкого уровня с лета 2023-го. Основными причинами стали падение мировых цен на нефть и укрепление рубля, уменьшившее валютные поступления в национальной валюте, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.

У Путина скоро не за что будет продолжать убийства украинцев: что происходит

Фото: из открытых источников

По подсчетам агентства, выручка от нефтяного сектора уменьшилась почти на 30%, упав до 415,6 млрд рублей (примерно 5,27 млрд долларов). Речь идет о минимальном значении за последние 24 месяца. Общие доходы от налогов на нефть и газ в июне составили около 495 млрд. рублей, что почти на треть меньше, чем в том же месяце 2024 года.

Укрепление рубля сыграло не в пользу Кремля: каждый проданный баррель принес меньше рублевых поступлений, что нанесло серьезный удар по компаниям отрасли и самому бюджету, где нефтяно-газовые налоги занимают треть поступлений.

Падение налоговых платежей от топливно-энергетического сектора — серьезный удар по казне, особенно учитывая колоссальные расходы на войну против Украины. Кроме того, более сильный рубль уменьшает выгоду от экспорта, что еще больше сдерживает поступление в бюджет.

В апреле минфин страны-агрессора пересмотрел бюджетный прогноз, признав, что дефицит будет глубже, чем предполагалось ранее. Основные причины — санкционная политика США, большие объемы поставок от стран ОПЕК и резкое удешевление российского сорта Urals, цена которого в мае составила всего 52,08 доллара за баррель — самая низкая с марта 2023 года. При этом для покрытия дефицита Москва вынуждена активнее использовать средства из Фонда национального благосостояния.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на огромные человеческие потери и растущее экономическое давление, Кремль пока не планирует прекращать войну в Украине. Эксперты считают, что переломным моментом станет 2026 год, когда иссякнут советские запасы вооружений, а российская экономика испытывает серьезный удар.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-03/crude-s-drop-strong-ruble-cut-russian-oil-revenue-to-2-year-low
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