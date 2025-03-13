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У Путина уже переживают из-за угрозы со стороны еще одной страны: детали

Помощник Путина утверждает, что НАТО продолжает свою политику блокирования России в Балтийском регионе, при этом игнорируя возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном.

13 марта 2025, 12:00 comments1086
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Клименко Елена

Помощник кремлевского диктатора Николай Патрушев заявил, что в настоящее время Россия воспринимает угрозу со стороны НАТО в Балтийском регионе, в частности, в контексте портовой инфраструктуры и судоходства. Об этом он заявил в интервью журналу "Национальная оборона".

У Путина уже переживают из-за угрозы со стороны еще одной страны: детали

Николай Патрушев. Фото: УНИАН

"Оценка ситуации в Балтике указывает на намеренное обострение напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран НАТО. Существует высокая вероятность, что угрозы российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства увеличатся", – сообщил Патрушев.

Он добавил, что НАТО продолжает свою политику блокирования России в Балтийском регионе, при этом игнорируя возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном.

Патрушев также отметил, что обострение ситуации в Балтийском море было спровоцировано Великобританией.

Согласно его словам, НАТО активно работает над применением кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью создания внештатных ситуаций, в том числе аварийных ситуаций.

"С конца прошлого года в рамках операции 'Балтийский страж' на Балтику были направлены дополнительные силы, якобы для борьбы с частыми диверсиями. Эксперты считают, что именно страны НАТО являются инициаторами, спонсорами и исполнителями этих внештатных ситуаций, касающихся торговых судов и выхода из строя подводной".

Соратник кремлевского режима отметил, что ВМС НАТО планируют усилить террористические атаки на российские подводные трубопроводы, танкеры и сухогрузы.

Как уже писали "Комментарии", помощник кремлевского диктатора и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО якобы пытается блокировать Россию в Балтийском регионе и препятствовать работе портов в Ленинградской и Калининградской областях. 



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