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У Путина важный козырь и если его не уничтожить, он не пойдет на переговоры: детали

Путин не спешит идти на переговоры о прекращении войны в Украине, поскольку имеет важный аргумент этого не делать

11 февраля 2025, 15:52
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Ткачик Олеся

Россия пытается навязать Западу повестку дня, в которой вопрос Украины является лишь частью глобальной игры. Кремль демонстрирует готовность к переговорам, но в то же время хочет обсуждать более широкие геополитические темы, такие как ядерное оружие или ситуация в Арктике, заявил в эфире политолог Олег Лесной. При этом он подчеркнул, что нужно не допустить реализации таких сценариев, а для этого союзники Украины должны способствовать стабилизации фронта, лишив диктатора Владимира Путина его главного козыря.

У Путина важный козырь и если его не уничтожить, он не пойдет на переговоры: детали

Владимир Путин

При этом политолог обратит внимание на то, что Россия регулярно вбрасывает в публичное пространство разнообразные "мирные инициативы", на самом деле не имеющие реального содержания. В то же время Дональд Трамп делает громкие заявления, а Украина в свою очередь четко демонстрирует свою позицию. Все это часть информационного противостояния, в рамках которого каждая из сторон пытается усилить свои позиции.

Лесной уверен, что Путин пытается продать Западу идею об успешном наступлении, чтобы создать иллюзию собственного преимущества. Поэтому у него нет никакого стимула для прекращения боевых действий. Именно поэтому, говорит эксперт, очень внимательно, чтобы Украина выбила этот козырь, а США, наконец, четко обозначили свои требования к России.

По его словам, международная дипломатия пока выглядит дисбалансированной. Украина демонстрирует готовность к диалогу и проявляет гибкость в нужных вопросах, тогда как Кремль использует тактику неопределенности.

Лесной считает, что такие действия позволяют Москве выиграть время и одновременно посылать разные сигналы. Внутри страны Кремль создает иллюзию принципиальности, демонстрируя, что не подвергается давлению США. На международной арене – намекает на свою якобы неготовность к переговорам, заставляя Запад искать новые подходы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме заявили о прогрессе в вопросе установления мира в Украине.




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Источник: https://24tv.ua/ostanniy-kozir-putina-shho-bude-koli-diktator-vtratit-yogo_n2750557
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