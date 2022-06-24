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У Путина возмутились, что в Европе появилась еще одна страна, которая хочет "отменить все русское"

В МИД РФ считают, что Молдова превращается во "вторую Украину"

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Власти Молдовы пытаются брать пример с Украины и тоже начинают продвигать нарратив об "отмене всего русского". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

У Путина возмутились, что в Европе появилась еще одна страна, которая хочет "отменить все русское"

Путин и Лавров. Фото: из открытых источников

Глава МИД РФ отметил, что в Молдове власти начинают строить политику на отмене всего русского.

"Президент "Ред. Майя Санду" подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это грустно", — заявил Лавров.

Начиная со среды в Молдове начал действовать закон о запрете трансляции новостных программ из России.

Отметим, в российском МИД уже не первый раз негативно высказываются о политике, которую начали проводить власти Молдовы. Так, несколько дней назад тот же Лавров высказал мнение, что Молдова постепенно превращается во "вторую Украину". Лавров заявил, что большинство граждан Молдовы против того, чтобы присоединиться к ЕС, поэтому страна просто "разыгрывает роль".

В ответ посол ЕС в Молдове отметил, что Евросоюз стремится поддержать Молдову в ее попытках стать еще лучше.

Читайте на портале "Комментарии" — уже 4 месяца Украина дает бой стране-агрессора, продолжается кровопролитие: эксперты рассказали в эксклюзивном интервью нашему изданию, какие главные победы и утраты – что будет дальше.                      

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ разбили вражеские ДРГ, авиацией ударили по скоплению врага, – Генштаб.

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