У Путина впервые признали, что РФ может распасться

Деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия. Ведь отторжение от России части территорий, которые Москва теперь считает своими, чревато развалом РФ. Как передает издание "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев и Путин. Фото: из открытых источников

"Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина", – отметил Медведев.

По его словам, Украина открыто заявляет о том, что ее цель – это возврат всех территорий, которые входили в ее состав, начиная с 1991 года.

"Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России", – написал Медведев.

Далее экс-президент подвел к тому, что России в таком случае придется применить ядерное оружие, что, по словам Медведева, хорошо известно западным лидерам. Они это понимают и сознательно подводят ситуацию к тому, что может вспыхнуть еще больше конфликт.

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