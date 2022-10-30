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У Путина высказались за переговоры с США: назвали свои условия

В Креме просят прислушаться к "озабоченностям" РФ

сегодня, 11:45 comments1874
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Автор:

Кравцев Сергей

Фундаментом для будущих переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом должно стать якобы "желание США прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности" и "вернуться к состоянию на декабрь-январь". Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российский "РБК", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

У Путина высказались за переговоры с США: назвали свои условия

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", — заявил Песков.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден неоднократно заявлял, что ему не о чем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, которого он считает военным преступником из-за зверство российской армии в Украине. Также Байден отбросил возможность переговоров с Путиным во время ноябрьского саммита G20.

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Источник: https://t.me/rbc_news/61792
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