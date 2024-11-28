У Путина выставили условия для окончания войны в Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предложил закончить войну в Украине на условиях российского диктатора Владимира Путина. По его словам, в противном случае ситуация на войне будет хуже для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в интервью российским пропагандистским СМИ заявил, что у Запада нет других альтернатив, кроме как согласиться на условия Путина для окончания войны в Украине.

"Выбор за ними, он достаточно прост, бинарен – либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации", – сказал российский политик.

Также Рябков пригрозил, что Россия будет добиваться того, чтобы США охватило дрожь и смущение от того, какими последствиями грозит их вовлечение в войну в Украине.

Напомним, что в июне Путин заявил якобы о готовности России к мирным переговорам. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как украинские силы выведут свои войска из частично оккупированных областей. Путин сказал, что Украина должна отказаться от членства в НАТО, осуществить демилитаризацию, денацификацию, а также иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, в Москве призвали снять санкции, введенные против РФ.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на условия Путина, которые назвал капитуляцией Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о готовности Украины к мирным переговорам, однако назвал важное условие.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали минимальные условия для начала переговоров с РФ.