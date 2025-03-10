У Путина выступили с громким заявлением о возобновлении отношений между РФ и США

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возобновление отношений между Россией и США будет продолжительным и сложным процессом. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

Он отметил, что страны только на начальной стадии нормализации своих связей.

"Этот путь будет долгим и непростым, но, по крайней мере, два президента выразили политическую волю двигаться в этом направлении", — отметил Песков.

По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп провели только один телефонный разговор, но он был конструктивным и дал надежду на дальнейшие переговоры.

Напомним, на этой неделе у высокопоставленных должностных лиц администрации Дональда Трампа были встречи с делегациями Украины и России в Саудовской Аравии.

8 марта Владимир Зеленский обнародовал состав украинской делегации, которая отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с США. По его словам, 11 марта на переговорах Украину представят руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

В то же время МИД России опроверг информацию о возможной встрече с представителями США в Саудовской Аравии на этой неделе. Как сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны-агрессора Мария Захарова, "запланированной встречи не будет, и никакой информации от американской стороны по этому вопросу не поступало".

Портал "Комментарии" уже писал, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать новым испытанием для Украины. Киев стремится получить четкие гарантии безопасности от США, однако эксперты сомневаются в реальности договоренностей. Тем временем Москва будет пытаться навязать свои условия, а Вашингтон может оказывать дополнительное давление на украинские власти.