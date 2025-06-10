У Путина захотели новых переговоров с США по "раздражителям": что известно

В России сообщили о подготовке очередного раунда переговоров с США, который должен состояться в ближайшее время. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, речь идет о третьей по счету встрече между представителями Москвы и Вашингтона за последние месяцы. Переговоры, по его словам, будут касаться так называемых "раздражителей" — ключевых вопросов, вызывающих напряжение в двусторонних отношениях.

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Рябков отметил, что консультации между делегациями "пройдут очень скоро", однако ушел от конкретики относительно даты или места проведения. Также представитель российского МИД не уточнил, какие именно темы будут в повестке дня, ограничившись формулировкой о "комплексе вопросов", которые обе стороны якобы намерены обсудить.

Предыдущий раунд переговоров между США и Россией состоялся 10 апреля 2025 г. в Стамбуле. Тогда стороны сосредоточили внимание на нормализации работы дипломатических учреждений, которые в последние годы оказались в состоянии глубокой изоляции и сокращения. Встреча проходила в формате межведомственных консультаций с минимальным публичным освещением.

Американскую делегацию в этой встрече возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, в то время как российскую сторону представлял Александр Дарчиев — действующий посол РФ в США.

По результатам переговоров Москва заявила о наличии так называемых "серьезных раздражителей", которые, по их мнению, достались от предыдущей администрации США и нуждаются в "нейтрализации". Заявления о намерениях устранить эти проблемы регулярно звучат со стороны Кремля, конкретные шаги или прогресс остаются малозаметными.

Как уже писал портал "Комментарии", Украинская и российская делегации уже провели два раунда переговоров в Стамбуле по поводу возможных путей завершения войны. Однако прорыва не произошло — были достигнуты гуманитарные договоренности — об обмене пленными, и они уже сейчас проводятся. При этом в России практически отметили, что войну прекращать не планируют.