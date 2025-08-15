У Путина заканчиваются деньги на войну: что узнала украинская разведка

На фоне рекордного дефицита бюджета власти РФ сокращают "одноразовые бонусы" за контракт с армией в ряде регионов, одновременно повышая их в других. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что бонусы за контракт сокращают, но не везде. В нескольких субъектах РФ резко снизили единовременные выплаты для тех, кто подписывает контракт с армией.

В Башкирии бонус снизился с 1,6 млн до 1 млн рублей. В Ямало-Ненецком округе — с 3,1 млн до 1,9 млн. В Белгородской области — с 3 млн до 800 тысяч. В Нижегородской – с 3 млн до 1,5 млн. Татарстан и Рязань, напротив, увеличивают выплаты.

Параллельно в ряде регионов суммы растут. В Татарстане бонус подняли до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают на миллион больше прежнего, а в Кабардино-Балкарии выплату увеличили с 1,5 до 1,8 млн.

В ГУР Минобороны отмечают, что фактически в РФ формируется система, при которой жизнь солдат из разных регионов оценивается по-разному.

При этом основной причиной перераспределения средств называют дефицит бюджета и приоритетное финансирование отдельных территорий.

