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У Путина заявили, что готовы прекратить «СВО», но есть нюанс

Песков заявил, что якобы Россия вынуждена продолжать "СВО", поскольку Запад и Украина "отвергают дипломатическое решение"

сегодня, 14:44
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Кравцев Сергей
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Россия вынуждена продолжать так называемую "специальную военную операция", поскольку Запад и Украина не готовы даже рассматривать политико-дипломатические средства урегулирования конфликта. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут "Известия".

У Путина заявили, что готовы прекратить «СВО», но есть нюанс

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Главный рупор Кремля в очередной раз напомнил, что ключевая цель России — "достичь наших целей, которые стоят перед нами".


"И, конечно, предпочтительно достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. Но, когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается "специальная военная операция", — заявил Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожает (за якобы "русофобию") странам Балтии, активно поддерживающим Украину в войне с РФ. Не исключено, что РФ развяжет "гибридную войну" в Молдове, раскачивая ситуацию через пророссийскую Гагаузию (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова). При этом за Молдову может "вписаться" Румыния – страна НАТО. Есть ли основания полагать, что Кремль готов ввязаться в настоящую войну с Североатлантическим альянсом, с которым якобы воюет на территории Украины? Понимают ли в НАТО эти угрозы? Если понимают – почему до сих пор не сделали максимум, чтобы сломать хребет путинской военщине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – WSJ навал сроки, когда Украина может получить от США помощь для мощного наступления.

Ранее "Комментарии" писали — что сдерживает партнеров от более мощной поддержки Украины: какой вопрос предстоит решить Западу.




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Источник: https://iz.ru/1616246/2023-12-06/peskov-ukazal-na-nesoglasie-kieva-na-diplomaticheskoe-uregulirovanie-konflikta
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