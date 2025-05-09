У Путина заявили, что США и РФ начинают сближаться по вопросу Украины

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Кравцев Сергей
Из Вашингтона довольно часто доносятся заявления, которые говорят о том, что США начинают понимать позицию России по ключевым вопросам, включая войну против Украины. При этом все есть ряд вопросов, по которым позиции администрации США и Кремля не совпадают. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник президента РФ и бывший посол России в США Юрий Ушаков, заявление которого приводит Reuters.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что переговоры с Украиной и Россией по окончанию войны продолжаются. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в соцсети Truth Social.
Также издание "Комментарии" сообщало – вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия
"Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.
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