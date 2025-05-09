У Путина заявили, что США и РФ начинают сближаться по вопросу Украины

Из Вашингтона довольно часто доносятся заявления, которые говорят о том, что США начинают понимать позицию России по ключевым вопросам, включая войну против Украины. При этом все есть ряд вопросов, по которым позиции администрации США и Кремля не совпадают. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал помощник президента РФ и бывший посол России в США Юрий Ушаков, заявление которого приводит Reuters.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Очевидно, что есть понимание того, чего мы пытаемся достичь в результате этой ситуации", — сказал российский чиновник.

"И в какой-то степени наши требования, наши мысли, наши предложения принимаются во внимание. Не все из них. Но процесс идет", — добавил Ушаков.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что переговоры с Украиной и Россией по окончанию войны продолжаются. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в соцсети Truth Social.

"США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции", – отметил американский лидер.

Также издание "Комментарии" сообщало – вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России не стоит рассчитывать на украинские территории, которые не захватила ее армия

"Россия не может ожидать, что ей просто отдадут территории, которые она даже еще не захватила. А именно это было одним из условий в их первоначальном плане мира", — рассказал Джей Ди Вэнс.



