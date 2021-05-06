У Путина заявили, что США «покупают» Украину и назвали сумму

Украинско-американское сотрудничество весьма беспокоит представителей российского правительства. Об этом свидетельствуют недавние заявления о том, что Штаты якобы пытаются "задешево купить" украинское государство. Такие слова местного сенатора Алексея Пушкова цитирует пропагандистский ресурс "РИА Новости".



Российский сенатор Алексей Пушков. Фото из открытых источников

По мнению Пушкова, более 4,6 млрд долларов, которые Украина получила от Америки, можно расценивать как прямой "подкуп". Чиновник уверен, что американцы пытаются завоевать общее господство, а также установить антироссийскую политику во всем мире.

При этом Пушков говорит, что подобная сумма, с точки зрения США, весьма мала. Политик подчеркивает, что все эти миллиарды Украина получила в течение последних семи лет. При этом, естественно, вопрос того, что финансы были нужны для противостояния агрессии РФ, Алексей Пушков скромно опускает.

Однако, по его мнению, в Штатах специально стремятся к дополнительному вооружению Украины. Пушков считает, это осуществляется исключительно для того, чтобы настроить украинцев против Российской Федерации окончательно.

Вместе с этим, по словам чиновника, от такой помощи американской стороны никто из украинцев якобы не "выиграл".

Следует отметить, что подобными заявлениями российские политики отметились после того, как стало известно о приезде одного из высокопоставленных представителей Белого Дома Энтони Блинкена в Украину.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что некоторые данные об официальных встречах Блинкена с украинским правительством останутся "за кулисами". Однако эксперты попытались приоткрыть тайный занавес. Подробнее — в нашем материале.

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