Советник диктатора России США Юрий Ушаков выразил разочарование действиями американской администрации, заявив, что Соединенные Штаты "разочаровывают Россию даже больше, чем Россия — их". Об этом он сообщил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия".

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По словам Ушакова, несмотря на взаимную критику между Москвой и Вашингтоном сохраняется определенная динамика, которая может привести к проведению личной встречи между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и, потенциально, Дональдом Трампом, если тот победит на президентских выборах. Он не исключает, что стороны двигаются в направлении такого диалога.

"Возможно, мы в чем-то не отвечаем их ожиданиям. Но и они нас разочаровывают, и, может быть, даже сильнее. Это взаимно", — заявил кремлевский чиновник.

Также Ушаков обратил внимание на отличия между публичными комментариями с обеих сторон. При этом он выделил заявление американского вице-президента Джей Ди Венса, назвав его "интересным" и демонстрирующим "серьезный конструктивный подход".

"Есть понимание наших требований и целей, которых мы стремимся достичь в этой ситуации. Отчасти наши позиции уже учитываются – хоть и не полностью. Но переговорный процесс, так или иначе, продолжается", – подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", из Вашингтона последнее время довольно часто доносятся заявления, говорящие о том, что Соединенные Штаты уже начинают понимать позицию России по ключевым вопросам, включая войну против Украины. При этом есть ряд вопросов, по которым позиции администрации США и Кремля не совпадают.