Западные страны заинтересованы в затягивании конфликта в Украине, поскольку это якобы оказывает положительное влияние на их оборонно-промышленный комплекс, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

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"Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Оборонно-промышленный комплекс США работает на полную мощность и приносит доходы, а отказываться от денег – не в традициях американцев", – отметил Патрушев.

По его словам, на фоне санкций и военной поддержки Киева доходы американского оборонного сектора достигли рекордных показателей. Европейские страны также не отстают, активно скачивая свои оборонные предприятия заказами на современное вооружение.

"Даже с этой точки зрения видна заинтересованность Запада в продолжении боевых действий", – подытожил Патрушев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле раскритиковали соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, подписанное 16 января в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Помощник президента России Николай Патрушев назвал это соглашение попыткой Лондона "создать новую колонию" на территории Украины.

Патрушев считает, что Великобритания стремится легализовать присутствие своих военных инструкторов на украинской территории, а также расширить свое военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях. Кроме того, он отметил, что Лондон намерен заявить права на судоходство британских кораблей в Азовском море, которое Россия считает частью своих вод после аннексии украинских территорий.



