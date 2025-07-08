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У Путина жестко высказались из-за угроз Трампа в отношении БРИКС

По мнению Медведева, стратегия Кремля верна, а влияние БРИКС в глобальной политике растет

8 июля 2025, 08:10
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Клименко Елена

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 7 июля опубликовал в соцсети X реакцию на заявление президента США Дональда Трампа о введении 10% пошлин на импорт из стран, поддерживающих БРИКС.

У Путина жестко высказались из-за угроз Трампа в отношении БРИКС

Фото: из открытых источников

Медведев заявил, что такая риторика со стороны США свидетельствует о растущем авторитете международного объединения, созданного Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Он назвал это подтверждением правильности политического курса, поддерживаемого Кремлем.

"Трамп заявил, что наложит дополнительную 10% пошлину на любую страну, которая поддерживает политику БРИКС. Итак, мы двигаемся в правильном направлении!", — прокомментировал Медведев.

Напомним, БРИКС был сформирован в 2009-2010 годах с целью усиления экономического, политического и социального сотрудничества между ключевыми государствами Глобального Юга. Объединение позиционирует себя как альтернатива западным экономическим и политическим институтам и стремится расширить свое влияние в международной системе.

В 2024 году состав организации существенно изменился – к ней присоединились Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Аргентина, после избрания прозападного президента Хавьера Милея, решила отказаться от участия в союзе.

В то же время, Трамп назвал БРИКС "антиамериканским союзом" и анонсировал введение торговых барьеров против стран, которые поддерживают этот блок или присоединяются к нему. Это часть его будущей предвыборной внешнеполитической стратегии.

Ранее также сообщалось, что во время саммита БРИКС участники организации выступили с критикой односторонних санкций и осудили нападения на транспортную инфраструктуру России, в том числе на мосты и железные дороги.

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