Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В эти минуты продолжается телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Путина. Эту информацию подтверждает ряд авторитетных СМИ и Белый дом. Немецкий Bild узнал, хочет РФ чтобы согласиться на прекращение огня.
Остановка огня на фронте (фото из открытых источников)
В публикации говорится, что Россия настаивает на двух безумных условиях для прекращения огня в Украине: вывод ВСУ из четырех областей, а также прекращение западной военной помощи и мобилизации.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вэнс озвучил, что Трамп предложит Путину в обмен на мир в Украине. США предлагают размораживание отношений России со всем миром в обмен на мир в Украине. Таковым всегда было предложение Вашингтона, сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, общаясь с прессой в самолете Air Force Two.
Также "Комментарии" писали о том, что почему Путин до сих пор убежден, что сможет захватить Украину и свергнуть власть в Киеве. Между Украиной и Россией продолжаются обсуждения возможного прекращения огня. Однако российский диктатор Владимир Путин демонстрирует нежелание идти на мирные договоренности, стремясь заключить перемирие исключительно на собственных условиях. Об этом, в частности, отметил полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем.
Новости