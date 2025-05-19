У РФ есть всего два условия, чтобы согласиться на прекращение огня

В эти минуты продолжается телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Путина. Эту информацию подтверждает ряд авторитетных СМИ и Белый дом. Немецкий Bild узнал, хочет РФ чтобы согласиться на прекращение огня.

Остановка огня на фронте (фото из открытых источников)

В публикации говорится, что Россия настаивает на двух безумных условиях для прекращения огня в Украине: вывод ВСУ из четырех областей, а также прекращение западной военной помощи и мобилизации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вэнс озвучил, что Трамп предложит Путину в обмен на мир в Украине. США предлагают размораживание отношений России со всем миром в обмен на мир в Украине. Таковым всегда было предложение Вашингтона, сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, общаясь с прессой в самолете Air Force Two.

"Размораживание отношений между Россией и остальным миром имеет много экономических выгод, но вы не получите этих выгод, если сможете продолжать убивать много невинных людей. Если вы готовы остановить убийства, США готовы быть партнером по делу мира", – заявил вице-президент США.

Также "Комментарии" писали о том, что почему Путин до сих пор убежден, что сможет захватить Украину и свергнуть власть в Киеве. Между Украиной и Россией продолжаются обсуждения возможного прекращения огня. Однако российский диктатор Владимир Путин демонстрирует нежелание идти на мирные договоренности, стремясь заключить перемирие исключительно на собственных условиях. Об этом, в частности, отметил полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем.





По его словам, Россия требует времени для отдыха, восстановления армии и мобилизации дополнительных сил. Путин также хочет собрать технику, боеприпасы и снаряжение, но на условиях, чтобы Украина не делала то же самое.

