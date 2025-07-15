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У РФ появился новый "Кинжал": детали

РФ представила новый дрон "Кинжал"

15 июля 2025, 14:42 comments1170
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Кравцев Сергей

На выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге российская компания ASF-Innovations представила новый дрон "Кинжал". Его цель – уничтожение вражеских беспилотников тараном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Army Recognition".

У РФ появился новый "Кинжал": детали

Российский дрон «Кинжал». Фото: из открытых источников

Разработчики утверждают, что "Кинжал" создан для ближнего перехвата целей на малых высотах. Максимальная скорость аппарата равна 300 км/ч. В носовой части установлен тепловизионный ИК-искатель – это позволяет дрону самостоятельно наводиться на цель.

Россияне заявляют, что якобы все компоненты "Кинжала" были изготовлены российскими компаниями: рамы и фюзеляж — ООО "Фармпласт", электродвигатель — "Про-Технолоджи", винты — ООО "Вектор", а электроника управления — "Крайт".

Визуально дрон похож на ранее презентованный перехватчик "Елочка", который оккупанты уже применяют в зоне боевых действий. Это свидетельствует о том, что "Кинжал" может стать частью комплексной системы российской ПВО ближнего радиуса действия.

По мнению аналитиков, несмотря на презентации, ни одна из российских платформ для перехвата БПЛА пока не прошла масштабное боевое развертывание. В частности, в Украине уже налажено массовое производство подобных дронов, а вот Россия делает лишь первые шаги.

Также презентация "Кинжала" указывает на стремление России сократить отставание в этой сфере и перейти от опытных образцов к серийному производству.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России взлетели истребители МиГ-31К. По данным Воздушных Сил ВСУ и мониторинговых каналов, взлетело четыре борта, которые запустили гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал" по Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — россияне продолжают пускать "Кинжалы" и Х-22 по Украине: куда пытаются попасть.




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Источник: https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/russia-creates-kinzhal-interceptor-to-prevent-ukrainian-kamikaze-drones-from-hitting-key-targets
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