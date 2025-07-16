Российского президента Владимира Путина предупредили о последствиях демографического кризиса, угрожающего государству-агрессору потерей миллионов рабочих рук до конца текущего десятилетия.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на заявление министра труда России Антона Котякова, которое процитировали российские государственные СМИ.

По словам Котякова, к 2030 году в России может не хватать до трех миллионов рабочих.

Он отметил, что по результатам опроса более 260 тысяч работодателей выявлен дефицит квалифицированных работников, особенно в строительстве и производстве.

Котяков также подчеркнул, что к началу следующего десятилетия российской экономике нужно привлечь 10,9 миллиона человек, чтобы заменить 10,1 миллиона вышедших на пенсию граждан и заполнить дополнительные 800 тысяч вакансий.

Член комитета Госдумы РФ по экономической политике Валерий Тумин заявил, что проблема нехватки рабочей силы обостряется из-за старения населения и падения рождаемости. Это особенно ощутимо в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и сфере высоких технологий.

Российский демограф Игорь Ефремов в комментарии Newsweek отметил, что единственным средством для решения этого вопроса может стать привлечение трудовых мигрантов. Однако реализовать этот шаг будет сложно, поскольку он может рассматриваться как угроза национальной безопасности.

Ефремов подчеркнул, что дефицит рабочей силы в России продолжается уже многие годы и стал причиной замедления экономического роста и относительного роста инфляции. Он также добавил, что эта проблема является неизбежным следствием демографической структуры российского населения, которую в ближайшее время исправить будет сложно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, заявил о намерении предоставить Украине новое вооружение. Это заявление произвело впечатление значительного сдвига в его позиции по поводу войны в Украине, однако остается вопросом, воспринимает ли президент России Владимир Путин слова Трампа всерьез.

Как сообщает ABC News, во время встречи в Овальном кабинете с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп пригрозил Кремлю введением жестких тарифов, если не будет заключено соглашение о прекращении войны в течение 50 дней. Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении полностью прекратить военную помощь Украине, на этот раз пообещал отправить "миллиарды" вооружения, хотя оплата за него ляжет на плечи европейских стран.

