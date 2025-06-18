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У россиян не осталось выбора: какой приказ дал Путин

Кремль из нынешних школьников стремится получить и потенциальных контрактников для пополнения армии

сегодня, 18:34
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Кречмаровская Наталия

Россия готовит школьников к будущим войнам, обучая их управлению дронами и привлекая к производству оружия.

У россиян не осталось выбора: какой приказ дал Путин

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на "летнюю подработку" концерн "Калашников" набирает школьников от 16 лет. Детям обещают платить от 25 тыс. рублей (около 300 долл.) и научить работе фрезеровщика, слесаря, литейщика и т.д.

Эта инициатива "Калашникова", как отмечают в Центре, является частью системных мер по милитаризации детей и подростков в России. Сообщили аналитики Центра и о других примерах привлечения детей к изготовлению оружия и военному делу. К примеру, отдельная экономическая зона "Алабуга", на которой изготовляют "Шахеды", активно набирает старшеклассников со всей России в "трудовые отряды". А в школах ввели обязательный курс, на котором учат детей конструировать БПЛА и руководить ими.

"Привлекая подростков к работе на предприятиях ВПК, российские власти стремятся еще в школе создать резерв рабочих для оборонных заводов, испытывающих серьезную нехватку рабочей силы. Кроме того, такими акциями Кремль стремится получить и потенциальных контрактников для пополнения армии", — убеждены аналитики Центра противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле сделали ставку на новый проект — популистская радиостанция "Гордость" должна постоянно транслировать нарративы, утвержденные российской властью. Радио создавали для "формирования" любви народа к героям "СВО". Однако радиостанция путинского любимого исполнителя Расторгуева за 15 месяцев вещания так и не смогла завоевать интерес у слушателей.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14650
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