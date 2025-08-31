У россиян паника из-за масштабного пожара в Подмосковье (ВИДЕО)

В подмосковной Балашихе вспыхнул масштабный пожар, который виден из разных районов области. Густой столб черного дыма поднялся высоко в небо, вызвав панику среди местных жителей.

Пожар в Балашихе. Фото из открытых источников

По данным российского МЧС, возгорание произошло в складских помещениях по улице Зоряна. Площадь пожара составила более 5 тысяч квадратных метров. На месте трудятся десятки пожарных и специальная техника.

Пожар в Балашихе. С разных ракурсов виден дым

Инцидент произошел утром, а видео и фото огня с огромным столбом дыма распространилось в социальных сетях россиян. В российском МЧС подтвердили пожар в Московской области.

"В Подмосковье силы и средства МЧС России гасят склад. Помещение горит в Балашихе по улице Зоряна, 11", — говорится в заявлении МЧС РФ.

Пока информации о пострадавших нет. Данные об обратившихся за медицинской помощью отсутствуют.

Очевидцы сообщают, что после начала возгорания было слышно несколько взрывов. На складах могли храниться газовые баллоны или горюче-смазочные материалы, что и могло повлечь за собой взрывы. При этом жители подчеркивают, что к моменту возгорания взрывов не было, поэтому они исключают версию атаки беспилотников. Взрыв прогремел в Балашихе уже после того, как пожар охватил значительную часть здания.

Причины возгорания остаются неизвестными. Следователи пожарной инспекции приступят к работе после полной ликвидации огня.

