В российском Челябинске местные жители обнаружили на свалке много цинковых гробов с телами российских военных, погибших в войне против Украины. Как сообщают пропагандистские медиа, среди них – ликвидированные оккупанты из состава 155-й бригады морской пехоты РФ. Как известно, эта бригада сейчас сражается против Сил обороны в Курской области.

Гробы на мусорке

Российские медиа подчеркивают, что гробы с так называемыми "героями специальной военной операции" якобы по ошибке отправили в Челябинск вместо Новосибирска. В то же время вместо транспортировки тел в морг или по месту жительства погибших их просто оставили на свалке.

Этот случай ярко демонстрирует подлинное отношение российских властей к своим военным. Несмотря на пропагандистские заявления о "героях", реальность оказалась совсем другой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ буквально вчера премьер-министр страны-агрессора России заявил, что необходимо обеспечить "защитников отечества", а по факту агрессоров и оккупантов всем необходимым, а также заботиться об их семьях. Более того, он добавил, что все фракции Госдумы этим занимаются, а правительство РФ поддерживает все инициативы. Впрочем, по факту, еще раз подтверждается, что люди для Путина и его муртадов являются просто расходным материалом, который используют и затем выбрасывают на свалку.

Впрочем, о том, что для Кремля люди просто пушечное мясо, неоднократно рассказывали украинские военные. Они указывали на то, что россиян используются в мясных штурмах, в которых выживают единицы. Кроме того, россияне используют даже раненых военных и отправляют их в бой даже на костылях.



