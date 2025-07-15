У россиян впереди сложные времена: в Кремле готовят новое решение против граждан

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Кречмаровская Наталия
Россиянам уже отключают интернет, объясняя это вопросом безопасности. Однако такие ограничения в РФ планируется утвердить на законодательном уровне.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Минцифры РФ рассматривает возможность введения правил массового отключения мобильного интернета. Как сообщили в Центре, со ссылкой на информацию в медиа, российские власти планируют наработать централизованную юридическую базу, которая позволит быстро и законно блокировать мобильную связь на значительных территориях страны.
Аналитики Центра объяснили, что установление четких правил позволит властям РФ легитимизировать массовые блокировки связи и перевести это в системную практику. Отмечается, что операторы мобильной связи будут фактически обязаны отключать регионы по указанию из центра. Это будет происходить без объяснений или судебных решений.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы "нового наступления" на фронте.