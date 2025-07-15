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У россиян впереди сложные времена: в Кремле готовят новое решение против граждан

В России планируют отключать интернет без объяснений или судебных решений

15 июля 2025, 13:05
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Кречмаровская Наталия

Россиянам уже отключают интернет, объясняя это вопросом безопасности. Однако такие ограничения в РФ планируется утвердить на законодательном уровне.

У россиян впереди сложные времена: в Кремле готовят новое решение против граждан

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что Минцифры РФ рассматривает возможность введения правил массового отключения мобильного интернета. Как сообщили в Центре, со ссылкой на информацию в медиа, российские власти планируют наработать централизованную юридическую базу, которая позволит быстро и законно блокировать мобильную связь на значительных территориях страны.

"В течение последних месяцев ограничения или полные отключения мобильного интернета регулярно осуществляются во многих регионах РФ. Количество и продолжительность отключений постоянно растет", — сообщают в ЦПД.

Аналитики Центра объяснили, что установление четких правил позволит властям РФ легитимизировать массовые блокировки связи и перевести это в системную практику. Отмечается, что операторы мобильной связи будут фактически обязаны отключать регионы по указанию из центра. Это будет происходить без объяснений или судебных решений.

"Через подобные инициативы Кремль воплощает стратегию "цифровой автократии". Под видом "защиты нацбезопасности" и "цифрового суверенитета" российская власть изолирует население от мира и лишает доступа к альтернативным источникам информации. В результате гражданам останется только потреблять государственную пропаганду и верить в кремлевские мифы”, — объяснили ситуацию в России в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы "нового наступления" на фронте.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02786HWytUwwVE65hsaBzwjhRM2jwEKWLE5Mq7fiBhKDtpF2YbP3KFL6L9zgfqk5EFl
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