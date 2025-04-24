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У власти РФ возникла сложная дилемма: что пошло не по плану Кремля

РФ может посыпаться: что пошло не по плану Кремля

сегодня, 17:00
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Кречмаровская Наталия

Недавно газовый монополист России "Газпром" угрожал "заморозить Европу", однако уже просит государство снизить налоги. В Центре противодействия дезинформации отметили, что только за прошлый год компания накопила более трлн руб. (12 млрд долл.) чистого ущерба. Именно из-за финансовых проблем монополист призывает правительство "провести определенную корректировку" налога на добычу полезных ископаемых.

У власти РФ возникла сложная дилемма: что пошло не по плану Кремля

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

"Из-за полномасштабной войны против Украины и западных санкций "Газпром" потерял большую часть европейского рынка сбыта. Перед властями РФ постает сложная дилемма. С одной стороны, снижение налоговой нагрузки улучшило бы финансовое положение компании. Но на фоне колоссальных расходов на войну снижение прибыли от “Газпрома”, который является одним из крупнейших налогоплательщиков, крайне нежелателен правительству РФ”, — отметили в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что "Газпром" имеет стратегическое значение для экономики России. Отмечается, что роль предприятия выходит за рамки только бизнесовой.

"Финансовые проблемы, ставшие следствием агрессивной войны против Украины, прекрасно демонстрируют уязвимость экономической модели РФ и свидетельствуют о нарастании кризисных явлений", — пояснили в ЦПИ.

Напомним, что, несмотря на вероятные экономические проблемы, Россия не жалеет денег на патриотическое воспитание детей. Как писал портал "Комментарии", в этом году военизированная государственная детская организация "Юнармия" получит рекордное финансирование из бюджета – 1 млрд рублей. Это более 112 млн долл. Отмечаются, что в 2025 году по сравнению с 2024 годом финансирование увеличилось вдвое.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14006
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