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У Захаровой истерика: боится, что Украина может ударить по центру Москвы

Захарова жестко пригрозила за удары вглубь России и предположила, что Украина может обстрелять центр Москвы

13 ноября 2024, 17:43
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Кречмаровская Наталия

Представительница оккупационного МИД России Мария Захарова не удержалась от новых комментариев относительно помощи, оказываемой Западом Украине, сообщает портал “Комментарии”.

У Захаровой истерика: боится, что Украина может ударить по центру Москвы

Фото портал "Комментарии"

Она прокомментировала публикации в прессе о намерении премьер-министра Британии Стармера и Президента Франции Макрона попытаться убедить действующего президента США Байдена дать разрешение Киеву на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь России в инаугурацию Трампа. Как пишут СМИ, в Лондоне есть надежды, что Белый дом наконец-то даст согласие на такой шаг.

В тот же день в интервью одному французскому изданию министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о подписанном им распоряжении о передаче ВСУ около 10 дальнобойных ракет Scalp, с помощью которых, как надеются в Париже, Киев сможет наносить удары по линии фронта.

"Знаете, когда киевский режим будет наносить удары по линии фронта, — я хотела бы сказать Лекорню, — главное, чтобы он по французскому посольству не попал", — посоветовала она. Отметим, что посольство Франции в России находится по адресу Большая Якиманка, 45 почти в центре Москвы.

Она обвинила Украину в намерении выдать полученные западные ракеты за продукцию украинского производства, изменив их маркировку, чтобы ударить по России.

"Хотели бы напомнить Вашингтону, Лондону, Парижу и Брюсселю, что они продолжают играть с огнем", — пригрозила она. Также напомнила позицию российского диктатора по разрешению Украины на удары в глубь РФ.

"Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Это изменит суть "конфликта" и его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неизбежен и разрушительным для них”, — пригрозила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Захарова обозвала Офис президента.




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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9233
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