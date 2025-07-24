У Захаровой очередная истерика: почему набросилась на США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Соединенных Штатов Америки о выходе из ЮНЕСКО, о котором стало известно 22 июля. Она напомнила, что Америка выходила из ЮНЕСКО трижды.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

По словам Захаровой, в США объяснили, что продолжение участия в деятельности этой структуры не отвечает национальным интересам США. Ведь организация, как объяснили в Вашингтоне, продвигает "противоречивый культурный и социальный порядок, разжигающий рознь", отметила Захарова.

"Как и в прошлый раз, якобы упоминается пропалестинский уклон ЮНЕСКО, неоправданный фокус на вопросах устойчивого развития. Согласно Уставу членство в Организации для США прекратится 31 декабря 2026 года. До этого момента американцы остаются членами этой структуры и несут все обязанности, включая финансовый характер”, — отметила представитель МИД РФ.

Она напомнила, что два года назад гендиректор ЮНЕСКО, Азула, выступила буквально закоперщиком возвращения США в ЮНЕСКО и горячо приветствовала это решение.

Захарова подчеркнула, что она буквально продавила и сделала это, в нарушение правил процедуры, хотя некоторые страны указывали на поспешное решение о возобновлении членства США в ЮНЕСКО. Она также напомнила о большой задолженности США в 600 млн долл.

"Теперь гендиректор делает вид, что Секретариат подготовился к выходу США. Лучше бы они подготовились тогда и ко входу, или, по крайней мере, нужно, пожалуй, продумать будущую стратегию, учитывая единую предсказуемость политики Соединенных Штатов Америки — ее непредсказуемость. Убедиться в этом предстоит уже в ближайшее время при рассмотрении тех же пресловутых бюджетных вопросов. Не удивлюсь, если одним из последствий станет сокращение финансирования программных проектов стран Глобального Юга”, — отметила Захарова.

По ее словам, в рядах западных стран царит некое разочарование.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое назначение в Украине вызвало истерику у Захаровой.



