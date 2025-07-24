У Захаровой очередная истерика: почему набросилась на США

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Кречмаровская Наталия
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Соединенных Штатов Америки о выходе из ЮНЕСКО, о котором стало известно 22 июля. Она напомнила, что Америка выходила из ЮНЕСКО трижды.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
По словам Захаровой, в США объяснили, что продолжение участия в деятельности этой структуры не отвечает национальным интересам США. Ведь организация, как объяснили в Вашингтоне, продвигает "противоречивый культурный и социальный порядок, разжигающий рознь", отметила Захарова.
Она напомнила, что два года назад гендиректор ЮНЕСКО, Азула, выступила буквально закоперщиком возвращения США в ЮНЕСКО и горячо приветствовала это решение.
Захарова подчеркнула, что она буквально продавила и сделала это, в нарушение правил процедуры, хотя некоторые страны указывали на поспешное решение о возобновлении членства США в ЮНЕСКО. Она также напомнила о большой задолженности США в 600 млн долл.
По ее словам, в рядах западных стран царит некое разочарование.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое назначение в Украине вызвало истерику у Захаровой.