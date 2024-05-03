У Захаровой случился припадок из-за «выкорчевывания» русского языка в Украине

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Ткачик Олеся
Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова возмутилась тем, что "киевский режим" с "остервенением" выкорчевывает русский язык в Украине.
Мария Захарова
- заявила Захарова.
В этом контексте спикер российского МИД вспомнила, о принятии в Украине закона, который увеличил долю украинского языка до 90% на телевидении и радио. При этом власти страны снизили этот порог до 30% для телеканалов и радиостанций, работающих на языках нацменьшинств, относящихся к официальным языкам Евросоюза. При этом русский язык активно выдавливается из эфиров, возмутилась Захарова.
- сказала Захарова.
При этом она откуда-то взяла информацию о том, что в Украине на русском языке общаются большинство украинцев. Захарова утверждает, что Киев якобы нарушает конституцию страны, где прописаны обязательства по развитию, использованию и защите этого языка, подчеркнула представитель МИД РФ.
В свою очередь военный Виктор Таран обратил внимание на то, что в Украине осталось только три школы, где преподают русский язык. При этом, по информации языкового омбудсмена Тараса Кременя, до войны уроки русского языка были у 455 тыс детей, а сейчас только у 770 детей.
- заявил Таран.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что школьники на временно оккупированных территориях хотят изучать украинский язык.
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