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У Захаровой случился припадок из-за «выкорчевывания» русского языка в Украине

Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова возмущена тем, что в Украине отказываются от русского языка. При этом, по ее мнению, виновны во всем украинские власти, а не российские ракеты

3 мая 2024, 18:39 comments1288
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Ткачик Олеся
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Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова возмутилась тем, что "киевский режим" с "остервенением" выкорчевывает русский язык в Украине.

У Захаровой случился припадок из-за «выкорчевывания» русского языка в Украине

Мария Захарова

"С особым остервенением режим Зеленского занят выкорчевыванием русского языка, всего того, что с этим связано",

- заявила Захарова.

В этом контексте спикер российского МИД вспомнила, о принятии в Украине закона, который увеличил долю украинского языка до 90% на телевидении и радио. При этом власти страны снизили этот порог до 30% для телеканалов и радиостанций, работающих на языках нацменьшинств, относящихся к официальным языкам Евросоюза. При этом русский язык активно выдавливается из эфиров, возмутилась Захарова.

"Вдумайтесь, до какого безумия, абсурда, расчеловечивания доходят киевские власти",

- сказала Захарова.

При этом она откуда-то взяла информацию о том, что в Украине на русском языке общаются большинство украинцев. Захарова утверждает, что Киев якобы нарушает конституцию страны, где прописаны обязательства по развитию, использованию и защите этого языка, подчеркнула представитель МИД РФ.

В свою очередь военный Виктор Таран обратил внимание на то, что в Украине осталось только три школы, где преподают русский язык. При этом, по информации языкового омбудсмена Тараса Кременя, до войны уроки русского языка были у 455 тыс детей, а сейчас только у 770 детей.

"По факту вместо денацификации Путин провел дерусификацию. Думаю, последствия этого мы скоро увидим и услышим на всех улицах страны. Украинского языка будет больше в быту и официальных местах",

- заявил Таран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что школьники на временно оккупированных территориях хотят изучать украинский язык.



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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid02WZqdXToJ6tUMpBURN261i4DWxra7xsgBNp5fybz5kqL4EzpeyvMWa9DKXBrXUfZJl
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