У Зеленского объяснили, как США могут нанести глобальное поражение России

США следует изменить подход к России вместо сдерживания перейти к ее глобальному поражению. Для этого необходимо ограничить финансовые ресурсы РФ и нанести удары по ее ключевой инфраструктуре. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу РБК-Украина.

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По его словам, 500% пошлины для стран, покупающих российскую нефть, и рассматриваемые в США санкции против "теневого флота" означают не просто сдерживание, которое длилось последние три года, а направлены на реальное поражение РФ. Основная задача – существенно сократить ее доходы.

"Все средства, которые Россия получает на мировых рынках — не только от нефти и сжиженного газа, но и от трубопроводного газа — должны быть под контролем. Нужны вторичные санкции против стран, получающих выгоду из торговли с агрессором", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что большинство таких государств не захотят рисковать экономическими интересами, поскольку существуют альтернативные поставщики, например страны Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия.

Второе ключевое направление – военное давление. По словам Подоляка, требуются удары по территории РФ на принципиально новом уровне: больше разведданных, современной ракетной техники и уничтожения стратегических военных объектов в европейской части страны.

По его мнению, подобные действия могут быстро привести к внутренней дестабилизации в Кремле.

"Эти два инструмента способны вызвать серьезный внутренний конфликт в российском руководстве, подобный уже случавшемуся. Это может заставить Путина искать пути для завершения войны", — добавил советник.

Он подчеркнул, что Запад должен сосредоточиться на двух основных рычагах влияния на Россию – финансовом и военном, чтобы заставить Москву прекратить агрессию.

Напомним, что американские сенаторы предложили введение жестких санкций против РФ, включая 500% пошлины на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы.

Портал "Комментарии" писал, что сценарий "падения России" через восемь месяцев, озвученный советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком, омрачают ранее его прогнозы, ни один из которых не сбылся. Такое мнение высказал 22 января нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко.