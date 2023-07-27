logo

BTC/USD

29243.88

ETH/USD

1864.80

LTC/USD

90.72

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Зеленского отреагировали на дисквалификацию Харлан на чемпионате по фехтованию
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского отреагировали на дисквалификацию Харлан на чемпионате по фехтованию

Харлан дисквалифицировала украинку

сегодня, 18:53
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

После того, как украинская фехтовальщица Ольга Харлан не пожала руку российской сопернице, Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинку на Чемпионате мира. В офисе президента Украины прокомментировали этот скандал.

У Зеленского отреагировали на дисквалификацию Харлан на чемпионате по фехтованию

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Об этом сообщает в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"На фото изображена Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на Чемпионате мира после честной победы в поединке. Видим, что она откровенно увлекается армией РФ, убивающей украинцев и разрушающей наши города", — написал Подоляк.

Также он обратился в Международную федерацию фехтования, дисквалифицировавшую украинскую спортсменку.

"Стоит ли воспринимать это как позицию? Российские деньги кровью не пахнут?", — написал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинскую саблистку дисквалифицировали из-за россиян. Украинская саблистка Ольга Харлан будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой на проходящем в Милане чемпионате мира по фехтованию. Ольга Харлан выиграла поединок со счетом 15:7, после чего в ответ на протянутую россиянкой руку выставила вперед шпагу.

Впоследствии появилась информация о решении Международного олимпийского комитета, якобы отменившего дисквалификацию Ольги Харлан. Но президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев опроверг эту информацию. Он заявил, что Украина только готовит протест и будет оспаривать решение дисквалифицировать Харлан, а о ее возвращении на соревнование речь не идет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!