У Зеленского отреагировали на дисквалификацию Харлан на чемпионате по фехтованию

После того, как украинская фехтовальщица Ольга Харлан не пожала руку российской сопернице, Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинку на Чемпионате мира. В офисе президента Украины прокомментировали этот скандал.

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Об этом сообщает в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"На фото изображена Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на Чемпионате мира после честной победы в поединке. Видим, что она откровенно увлекается армией РФ, убивающей украинцев и разрушающей наши города", — написал Подоляк.

Также он обратился в Международную федерацию фехтования, дисквалифицировавшую украинскую спортсменку.

"Стоит ли воспринимать это как позицию? Российские деньги кровью не пахнут?", — написал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинскую саблистку дисквалифицировали из-за россиян. Украинская саблистка Ольга Харлан будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой на проходящем в Милане чемпионате мира по фехтованию. Ольга Харлан выиграла поединок со счетом 15:7, после чего в ответ на протянутую россиянкой руку выставила вперед шпагу.

Впоследствии появилась информация о решении Международного олимпийского комитета, якобы отменившего дисквалификацию Ольги Харлан. Но президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев опроверг эту информацию. Он заявил, что Украина только готовит протест и будет оспаривать решение дисквалифицировать Харлан, а о ее возвращении на соревнование речь не идет.



