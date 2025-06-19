Несмотря на озвученную российским президентом Владимиром Путиным готовность к возобновлению переговоров после 22 июня, вполне понятно, что ни сто дней, ни сутки не завершат войну. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии для 24 канала.

Переговоры с РФ (фото из открытых источников)

По его мнению, вместо активного давления на российское руководство наблюдается стратегия уступок и поиска компромиссов.

Подоляк считает, что только силовые методы и давление могут заставить Кремль изменить курс — чтобы Путин сам начал просить не ударять по российской территории, не оставлять его один на один с рисками внутренних изменений и не разрушать экономические выгоды его окружения.

"Все другие подходы не приносят результата, а наоборот, поощряют его к новой агрессии. Мы сейчас видим, как Путин все более вызывающе ведет себя, выдвигает очередные бессмысленные требования, делает цинические заявления, в то же время утверждая, будто стремится к завершению войны", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что никакой срок — ни сто дней, ни неделю, ни сутки — не будет иметь никакого веса, если Запад будет продолжать лишь уговаривать российского лидера вместо того, чтобы принимать реальные меры.

Подоляк также обратил внимание, что Украина и государства Европы являются надежными партнерами для США, заинтересованными в сохранении сильной позиции американского главы государства.

Однако завершение войны, по словам представителя ОПУ, возможно только при условии активного участия — из-за усиления санкций или увеличения военной помощи. Иначе это откроет путь новым конфликтам и будет стимулировать агрессивные государства к действиям.

Советник Офиса президента подытожил, что глава Белого дома должен как можно быстрее осознать эту реальность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России готовы к переговорам Российская делегация намерена прибыть в турецкий Стамбул после 22 июня для "продолжения переговоров" с Украиной.

"После 22 июня наша делегация, которая была утверждена решением президента (Владимир Путин, диктатор России, — ред.), будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время и будут озвучены представителями и руководителем самой делегации", — заявила представитель МИД.



По ее словам, в рамках третьего раунда переговоров российская делегация планирует обсудить украинский и российский меморандумы с предложениями по урегулированию полномасштабной войны.