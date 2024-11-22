В Москве значительно участились случаи обращений жителей города к врачам из-за особых симптомов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистского издания "РИА-Новости".

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что москвичи в последнее время часто стали обращаться с жалобами на затрудненное дыхание. Главный психиатр столицы Георгий Костюк прокомментировал ситуация и объяснил, что такие симптомы нередко указывают на наличие стрессового расстройства или панической атаки.

Он отметил, что жители Москвы обращаются к пульмонологам, врачи проводят все необходимые обследования, но физиологических нарушений не выявляют. Однако проблема не исчезает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель оккупационного МИД России Мария Захарова не удержалась от новых комментариев относительно помощи, оказываемой Западом Украине.

Она прокомментировала публикации в прессе о намерении премьер-министра Британии Стармера и Президента Франции Макрона попытаться убедить действующего президента США Байдена дать разрешение Киеву на нанесение ударов ракетами Storm Shadow вглубь России в инаугурацию Трампа. Как пишут СМИ, в Лондоне есть надежды, что Белый дом наконец-то даст согласие на такой шаг.

"Знаете, когда киевский режим будет наносить удары по линии фронта, — я хотела бы сказать Лекорню, — главное, чтобы он по французскому посольству не попал", — посоветовала она. Отметим, что посольство Франции в России находится по адресу Большая Якиманка, 45 почти в центре Москвы.

Подробнее о "призывах" представительницы России читайте по ссылке.



