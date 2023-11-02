Убил и изнасиловал 23-летнюю женщину: ушел на фронт и был помилован

Мужчину, приговоренного в России к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство, помиловали после того, как он отсидел меньше года, заявив о готовности воевать в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Россиянин Артем Бучин, помилованный по возвращении из Украины. Фото: Сергей Федосеев

В августе 2022 года россиянин Артем Бучин изнасиловал и убил 23-летнюю девушку в Пермском крае РФ. В феврале 2023 года мужчина получил приговор – 20 лет лишения свободы, несмотря на то, что прокурор требовал пожизненного заключения. Просидев в тюрьме менее года, россиянин заключил контракт в августе с ЧВК "Вагнер" и пошел воевать против Украины.

В октябре стало известно, что мужчина получил ранения и вернулся по месту жительства. Как отмечают российские СМИ, мужчина получил помилование от Владимира Путина за "героический подвиг или серьезное ранение" и остается на свободе.

Интересно, что это не первый случай, когда российские заключенные после военных действий в Украине возвращаются в Россию и получают амнистию. В 2021 году мужчина после ссоры с девушкой убил таксиста, а затем попал в ЧВК "Вагнер" и на войну. Его также помиловали и разрешения находиться в России, несмотря на совершение убийства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военнопленный рассказал шокирующую правду о российских офицерах, которых назвал "дерьмом". По его словам, у россиян нет мотивации воевать, а российские командиры отправляют на штурм поваров, артиллеристов, связистов и других солдат.

Также "Комментарии" писали о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, который объяснил, кому на пользу длительная война в Украине.