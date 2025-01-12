Россия убивает людей не только в Украине, но и собственных граждан. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский.

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"11 января вечером российские самолеты совершили два авиаудара по интернату в городе Суджа Курской области. В результате этих ударов одна женщина получила рваную рану на руке, а утром на следующий день скончалась. Здание интерната было сильно повреждено: выбиты все окна и двери", — рассказал Дмитрашковский. .

По его словам, теперь возникает серьезный вопрос об эвакуации лиц из интерната, ведь среди них много пожилых людей, в том числе больных инвалидностью и болезнью Паркинсона, а также один человек с психическими расстройствами.

Он добавил, что на территории, контролируемой Вооруженными силами Украины, проживает около 2000 гражданских лиц, из которых более 70 находятся в интернате.

"Российские власти были осведомлены о том, что гражданские лица находятся в интернате, но все равно приняли решение нанести авиаудара. Это свидетельствует о том, что для России выгодно избавиться от этих людей, чтобы они не могли распространить правду, которую узнали не из российских СМИ, а через общение с украинскими военными", — подчеркнул Дмитрашковский.

В то же время, он отметил, что эти действия являются проявлением геноцида против собственного населения. Также Дмитрашковский сообщил, что из-за авиационных, артиллерийских и минометных ударов по Курщине погибли 36 гражданских лиц, более 100 получили ранения, а 70 умерли от естественных причин.

Бои в Курской области начались в августе 2024 года, когда Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа. Украинские войска быстро продвигались в глубь территории РФ.

Военный эксперт и офицер ВСУ Иван Варченко отметил, что Россия прекратила какие-либо переговоры о мире, поскольку ее армия не способна вытеснить украинские войска со своей территории. По его словам, операция в Курской области серьезно изменила геополитическую ситуацию, усложнив для России возможность вести мирные переговоры.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские военные взяли под контроль газораспределительную станцию в городе Суджа, расположенную в Курской области России. По информации The Washington Post, россияне заявляют, что вооруженные силы Украины также заняли несколько приграничных сел и часть города Суджа.