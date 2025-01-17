Убивают вместе украинцев: Путин на встрече с президентом Ирана сделал циничное заявление

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости восстановления фундаментальных принципов Организации Объединенных Наций, цинично указав на равенство прав всех стран вне зависимости от их размера.

Владимир Путин

"Необходимо возродить основные принципы ООН и помнить, что все страны имеют равные права. Этот вопрос следует рассматривать с должным уважением", – подчеркнул кремлевский диктатор на пресс-конференции с президентом Ирана.

При этом известно, что 17 января состоялись переговоры между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По их итогам лидеры двух государств подписали договор о всеобъемлющем партнерстве, включающий широкий спектр сфер: оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение готовилось годами в 20-30 раундов переговоров и состоит из 47 пунктов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия все активнее сотрудничает со странами-изгнанниками, в том числе Ираном. Старый союзник Москвы активно снабжает дроны для РФ, а также другие товары военного назначения. Однако теперь отношения между странами выйдут на новый уровень благодаря соглашению о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое будет регулировать отношения Ирана и России в следующие 20 лет.

Текст соглашения официально не опубликован, но, как сообщают российские СМИ, договор "охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии".



