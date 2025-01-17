Убивают вместе украинцев: Путин на встрече с президентом Ирана сделал циничное заявление

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости восстановления фундаментальных принципов Организации Объединенных Наций, цинично указав на равенство прав всех стран вне зависимости от их размера.
Владимир Путин
При этом известно, что 17 января состоялись переговоры между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По их итогам лидеры двух государств подписали договор о всеобъемлющем партнерстве, включающий широкий спектр сфер: оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение готовилось годами в 20-30 раундов переговоров и состоит из 47 пунктов.
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия все активнее сотрудничает со странами-изгнанниками, в том числе Ираном. Старый союзник Москвы активно снабжает дроны для РФ, а также другие товары военного назначения. Однако теперь отношения между странами выйдут на новый уровень благодаря соглашению о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое будет регулировать отношения Ирана и России в следующие 20 лет.
Текст соглашения официально не опубликован, но, как сообщают российские СМИ, договор "охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии".
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