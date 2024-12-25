РФ и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Россия и Иран готовят договор. Фото из открытых источников

Новый договор между Тегераном и Москвой свидетельствует о попытке двух стран объединить силы на фоне их изоляции на мировой арене.

Издание отмечает, что договор с Ираном разрабатывается уже много лет. В конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение будет готово к подписанию в ближайшее время. По его словам, соглашение формализует приверженность сторон тесному оборонному сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности.

Отмечается, что новый двусторонний договор должен заменить 20-летнее стратегическое соглашение, подписанное между странами в 2001 году и продолженное в 2020 году. Соглашение будет содержать обещания о сотрудничестве в сфере энергетики, производства, транспорта и сельского хозяйства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики вполне ожидаемо поставили на паузу штурм города Покровск в Донецкой области, поскольку за ним следует достаточно сложная для штурмов агломерация населенных пунктов, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Сейчас для противника в приоритете расширить выступление под Покровском. Таким образом, россияне двигаются к северу от города и пытаются продвигаться в районе Новоелизавтовка — Новооленовка — Украинка, потому что там фактически одни поля", — пояснил военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика подвергается западным санкциям, а потому обещаниями отменить ограничения Дональд Трамп может склонить Владимира Путина к миру, заявил дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Трамп будет пытаться поощрить Путина определенными вещами. И больше всего, чем он может поощрить, — это отменой определенных болезненных для России санкций", — сказал он.