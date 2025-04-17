Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев снова выражает угрозы в адрес западных союзников Украины.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В этот раз его возмущение вызвало встречу украинской делегации со странами-участницами так называемой "коалиции желающих", состоявшейся в Париже. В своем сообщении на платформе X российский политик заявил, что введение европейских военных контингентов в Украину неизбежно приведет к гибели иностранных военнослужащих.

"Судя по всему, верхушка украинской фашистской клики прибыла в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией о том, сколько европейских гробов они будут готовы принять после введения войск 'коалиции добровольцев' в Украину".

Напомним, что "Комментарии" Рубио и Виткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже. В Париже стартовал второй раунд переговоров на высоком уровне между представителями США и европейскими союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Виткофф провели встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Виткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.

Перед началом переговоров Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего перешел на обсуждение ключевых международных вопросов с делегацией из США.

