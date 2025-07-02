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Угрожает ли Россия Азербайджану: в Кремле сделали заявление о первопричинах

В Кремле считают, что задерживали в России нарушавших закон азербайджанцев.

2 июля 2025, 12:55
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не угрожает Азербайджану. По словам представителя Путина, причиной ситуации якобы стало раскрытие преступлений со стороны азербайджанцев в России.

Угрожает ли Россия Азербайджану: в Кремле сделали заявление о первопричинах

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопросы от журналистов по поводу ситуации с Азербайджаном. По его словам, причина конфликта возникла из-за преступных действий азербайджанцев.

"Россия не угрожает Баку, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в частности, против азербайджанцев… Мы внимательно видели все видеокадры. Обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан через дипломатические каналы", — заявил Песков.

Спикер Кремля добавил, что в настоящее время глава следственного комитета РФ Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, с которым разбирается с "проблемными вопросами".

Также Песков отреагировал на разговор президента Владимира Зеленского с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Москва видит попытки Киева разбалансировать отношения России и Азербайджана, спровоцировать напряженность", – прокомментировал Песков.

Напомним, что в Екатеринбурге произошло массовое задержание людей, во время которого погибли два гражданина Азербайджана. В ответ на эти действия азербайджанские правоохранители органы задержали около десятка россиян в своей стране, в том числе российских пропагандистов. После этого последовала еще серия из нескольких обоюдных задержаний со стороны РФ и Азербайджана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил Азербайджану возможной войной.



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