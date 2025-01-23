Угрозы Трампа подействовали: чем всерьез обеспокоился Путин

Российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени. Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны с Украиной и обещает новые санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ссылаясь на двух источников, знакомых с позицией Кремля, СМИ отмечает, что оценка ситуации в российской экономике способствовала формированию мнения среди части российской элиты о желательности урегулирования войны путем переговоров.

Трамп пообещал быстро прекратить войну. На этой неделе он заявил, что в отношении России вероятны дополнительные санкции, а также пошлины, если Путин не пойдет на переговоры, добавив, что Россия движется к "большим проблемам" в экономике.

Всего за несколько дней до инаугурации Трампа администрация президента США Джо Байдена ввела самый широкий пакет санкций, направленных против доходов России от продажи нефти и газа. Как заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, это предоставит Трампу рычаг влияния на любых переговорах, оказав экономическое давление на Россию.

В материале говорится, что экономика России, движимая экспортом нефти, газа и полезных ископаемых, за последние два года продемонстрировала рост, несмотря на многочисленные раунды западных санкций, введенных после вторжения России на Украину в 2022 году.

Рост был основан на правительственном стимулировании. Однако спустя три года появляются признаки того, что пора платить по счетам.

Экономика России объем 2,2 млрд долларов более чем в 10 раз меньше экономики США (27,4 млрд долларов за 2023 год).

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