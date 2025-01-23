Президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить санкции против России, если не будет достигнута договоренность о прекращении войны в Украине. В то же время, Кремль, скорее всего, не обратит внимания на это предупреждение, отмечает Associated Press (AP).

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В среду через платформу Truth Social Трамп пригрозил ввести высокие налоги, тарифы и санкции на любые товары, экспортируемые в США из России и других стран, вовлеченных в конфликт.

Как отмечает AP, проблема этого заявления состоит в том, что Россия экспортирует в США ограниченный перечень товаров, в частности удобрения, корма для животных, неорганические материалы (например, олово) и машины. Объем такого экспорта минимальный, что затрудняет применение дополнительных пошлин.

В 2024 году общий импорт из России в США составил всего 2,8 миллиарда долларов, что является незначительной суммой. К тому же, Россия уже находится среди наиболее жестко санкционированных государств мира.

Что касается "других привлеченных стран", вероятно, речь идет об Иране и Северной Корее, которые также находятся под многочисленными санкциями США.

Как известно, мирный план, предположительно предлагаемый Трампом, предусматривает определенные территориальные уступки со стороны Украины в пользу агрессора в обмен на западные гарантии безопасности. Реализация такого плана потребует размещения американских и европейских войск на территории Украины.

"Комментарии" уже писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о "вспомогательной" роли СССР во Второй мировой войне, а также о потерях Советского Союза на уровне около 60 млн человек.