Россия заинтересована в решении причин, приведших к войне в Украине, и выступает против замораживания конфликта, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью британскому историку Джеффри Робертсу.

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"Существуют, конечно, оптимистичные оценки по поводу возможности возобновления отношений между РФ и Западом, однако следует понимать, что чего мы не хотим, так это заморозки конфликта, — заявил Келин. — Заморозка не решит ни одну из стоящих перед нами проблем. необходимо долгосрочное решение для этого кризиса, которое позволит снять все вопросы раз и навсегда, поскольку мы не хотим, чтобы это повторилось".

При этом дипломат страны-агрессора РФ заявил, что для этого Москва должна урегулировать разногласия с украинским правительством и обеспечить "безопасность, процветание, нормальное сотрудничество и человеческие отношения в Европе".

Особое внимание Келин уделил "правам" русскоязычных граждан Украины, заявив, что в XXI веке дискриминация недопустима.

Еще один важный вопрос, это, конечно, страх того, что Россия намерена завоевывать европейские территории, страны Балтии и так далее, а также пройти Украину из конца в конец. Все это нонсенс. Это попытки запугать людей, запугать общественность, чтобы представить Россию настоящим врагом и агрессором", — сказал Келин, назвав постоянно предъявляемые обвинения в адрес РФ в западных СМИ, "на языке ненависти".

По его мнению, экономическое и политическое сотрудничество между Россией и Украиной неизбежно в будущем. Именно поэтому, по его словам, якобы важна нейтральность Украины.

"Иначе она окажется под влиянием НАТО и ЕС, которые будут диктовать ей свои условия", — подчеркнул Келин.

При этом посол цинично заявил, что Россия не хочет, чтобы Украина стала деиндустриализированным и слабым государством, а выступает за то, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой страной, поддерживающей отношения со всеми, включая Россию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как Трамп может принудить Путина к миру в Украине.



