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Ткачик Олеся
Россия заинтересована в решении причин, приведших к войне в Украине, и выступает против замораживания конфликта, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью британскому историку Джеффри Робертсу.
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При этом дипломат страны-агрессора РФ заявил, что для этого Москва должна урегулировать разногласия с украинским правительством и обеспечить "безопасность, процветание, нормальное сотрудничество и человеческие отношения в Европе".
Особое внимание Келин уделил "правам" русскоязычных граждан Украины, заявив, что в XXI веке дискриминация недопустима.
По его мнению, экономическое и политическое сотрудничество между Россией и Украиной неизбежно в будущем. Именно поэтому, по его словам, якобы важна нейтральность Украины.
При этом посол цинично заявил, что Россия не хочет, чтобы Украина стала деиндустриализированным и слабым государством, а выступает за то, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой страной, поддерживающей отношения со всеми, включая Россию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как Трамп может принудить Путина к миру в Украине.
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