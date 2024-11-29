Украина и США могут обсуждать физическую ликвидацию Путина

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин будет оставаться в России, поскольку осознает, что бегство ему ничего не гарантирует. Как отметил в эфире 24 канала оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко, даже в случае бегства Путин будет найден и уничтожен в любой точке мира. Более того, подобная судьба может постигнуть его и в самой России, добавил эксперт.
Владимир Путин
По его мнению, существует три варианта, при которых Путин может потерять свою позицию и один из них теоретически способна реализовать Украина. Журналист предполагает, что консультации по этому вопросу могут уже проводиться между Киевом и Вашингтоном, хотя официальное решение пока не принято.
Следовательно, Путина могут сместить из-за народного бунта. Впрочем, вероятность такого сценария пока низкая, поскольку российское общество остается сильно запуганным. Также диктатора могут сместить из-за сговора кремлевских элит, но они тоже опасаются возможных последствий и пока не рискуют пойти против Путина. И последний вариант, отмечает журналист, – физическое уничтожение. Этот вариант подразумевает, что Украина и США могут совместно принять решение о ликвидации российского лидера, говорит Яковенко.
По его мнению, третий сценарий наиболее реалистичен, хотя и он пока остается на уровне гипотез.
Игорь Яковенко подчеркивает, что Украина движется к модели действий, похожей на израильскую. Израиль самостоятельно принимает решение о ликвидации врагов, в частности, лидеров террористических организаций ХАМАС и "Хезболлы" или иранских генералов, даже если это противоречит позиции США.
Украина, по его словам, также стремится к независимости в принятии подобных решений. Как только обстоятельства позволят, Киев может решить ликвидировать Путина, несмотря на возможную реакцию международного сообщества.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже предполагали, как можно ликвидировать Путина.
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