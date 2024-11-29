Украина и США могут обсуждать физическую ликвидацию Путина

Российский диктатор Владимир Путин будет оставаться в России, поскольку осознает, что бегство ему ничего не гарантирует. Как отметил в эфире 24 канала оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко, даже в случае бегства Путин будет найден и уничтожен в любой точке мира. Более того, подобная судьба может постигнуть его и в самой России, добавил эксперт.

Владимир Путин

По его мнению, существует три варианта, при которых Путин может потерять свою позицию и один из них теоретически способна реализовать Украина. Журналист предполагает, что консультации по этому вопросу могут уже проводиться между Киевом и Вашингтоном, хотя официальное решение пока не принято.

Следовательно, Путина могут сместить из-за народного бунта. Впрочем, вероятность такого сценария пока низкая, поскольку российское общество остается сильно запуганным. Также диктатора могут сместить из-за сговора кремлевских элит, но они тоже опасаются возможных последствий и пока не рискуют пойти против Путина. И последний вариант, отмечает журналист, – физическое уничтожение. Этот вариант подразумевает, что Украина и США могут совместно принять решение о ликвидации российского лидера, говорит Яковенко.

По его мнению, третий сценарий наиболее реалистичен, хотя и он пока остается на уровне гипотез.

"По третьему сценарию я не исключаю, что США и спецслужбы Украины проводят консультации о физическом уничтожении Путина как международного преступника и террориста номер один. Но пока такое решение не принято", – добавил журналист.

Игорь Яковенко подчеркивает, что Украина движется к модели действий, похожей на израильскую. Израиль самостоятельно принимает решение о ликвидации врагов, в частности, лидеров террористических организаций ХАМАС и "Хезболлы" или иранских генералов, даже если это противоречит позиции США.

Украина, по его словам, также стремится к независимости в принятии подобных решений. Как только обстоятельства позволят, Киев может решить ликвидировать Путина, несмотря на возможную реакцию международного сообщества.

"Ликвидация террориста номер один Владимира Путина кардинально изменит ситуацию. После этого война просто остановится. А это самое главное, что нужно Украине для нормальной жизни", – добавил Яковенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ уже предполагали, как можно ликвидировать Путина.



