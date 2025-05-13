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Украина имеет ценны актив, который обменяет на пленных «азовцев»

В РФ заявили, что Украина якобы удерживает жителей Курской области, чтобы обменять их на пленных азовцев

сегодня, 15:23
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Ткачик Олеся

Как заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, Киев якобы планирует максимально затягивать возвращение в Россию жителей Курской области. При этом в РФ выдали бред о том, что этих мирных жителей в Украине якобы удерживают силой.

Украина имеет ценны актив, который обменяет на пленных «азовцев»

Азов

"По поступающей в СВР информации, Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области", — сказано в сообщении.

В СВР заявили, что по их информации, окружение президента Владимира Зеленского якобы называет вывезенных жителей Курской области "ценным активом". Именно его хотят обменять на пленных бойцов "Азова".

"В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ в Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона "Азов", которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений" — отметили в СВР.

В СВР даже разразились по этому поводу истерикой. Там заявили, что якобы использование "режимом" Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих "головорезов" доказывает "нацистскую сущность" Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ не собирается останавливать войну в Украине. Сейчас она хочет, чтобы ей отдали четыре области в Украине. При этом ранее хотела только две. То есть, ее аппетиты растут. В то же время аналитики добавляют, что РФ не отказалась от идеи захватить Харьков, Одессу и даже Киев.




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Источник: https://tass.ru/politika/23927885
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