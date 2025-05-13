Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, Киев якобы планирует максимально затягивать возвращение в Россию жителей Курской области. При этом в РФ выдали бред о том, что этих мирных жителей в Украине якобы удерживают силой.
Азов
В СВР заявили, что по их информации, окружение президента Владимира Зеленского якобы называет вывезенных жителей Курской области "ценным активом". Именно его хотят обменять на пленных бойцов "Азова".
В СВР даже разразились по этому поводу истерикой. Там заявили, что якобы использование "режимом" Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих "головорезов" доказывает "нацистскую сущность" Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ не собирается останавливать войну в Украине. Сейчас она хочет, чтобы ей отдали четыре области в Украине. При этом ранее хотела только две. То есть, ее аппетиты растут. В то же время аналитики добавляют, что РФ не отказалась от идеи захватить Харьков, Одессу и даже Киев.
Новости