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Украина "наказывает" Европу: чем готов помочь Путин

Владимир Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу через Польшу

26 декабря 2024, 19:45
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Кречмаровская Наталия

В последние недели остро встал вопрос поставки российского газа в Европу на фоне решения Украины о прекращении транзита российского газа. Главным оппонентом Украины выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он анонсировал интенсивные переговоры на разных уровнях, с разными странами — работу не будут прекращать и во время рождественских праздников.

Украина "наказывает" Европу: чем готов помочь Путин

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность поставки газа в Европу и указал, какие пути можно использовать. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), пишет российское издание "ТАСС".

По словам российского диктатора, РФ готова поставлять газ в Европу через Польшу – "достаточно только кнопку включить".

Путин убежден, что украинцы "наказывают Европу", закрывая транзит российского газа. Он выразил уверенность, что цены на газ в Европе вырастут из-за прекращения транзита.

По его словам, РФ готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева. А контракт по транзиту газа через Украину, по словам Путина, уже не получится заключить за несколько дней до Нового года.

Напомним, что Украина с 2025 года не будет продлевать контракт на транзит российского газа по украинской ГТС. Об этом решении неоднократно заявляли в Кабмине. Украинскую позицию, как писал портал "Комментарии", подтвердил российский диктатор Владимир Путин.

Он отметил, что нового контракта на транзит газа через Украину в Европу не будет. Однако, по словам Путина, "Газпром" это переживет.




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Источник: https://t.me/tass_agency
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