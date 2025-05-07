Украина нашла слабое место РФ и беспощадно ударила по нему, парализовав всю страну

На четвертом году войны Украина неожиданно нашла по-настоящему слабое место РФ. Им, как утверждает журналист Денис Казанский, оказалось авиасообщение.

Очереди в аэропортах РФ

По его словам, в результате массированных атак дронов в европейской части России сегодня парализованы авиарейсы. В аэропортах коллапс. Самолеты отменяются или задерживаются на 8-10 часов. Тысячи пассажиров скопились в аэропортах и не могут вылететь.

"Чтобы добиться такого эффекта, даже не нужно никуда попадать. Дрон может просто летать и нарезать круги – и этого уже достаточно, чтобы остановить работу аэропортов", – отметил эксперт.

Он добавил, что Украине в этом плане нечего терять – у нас с 2022 года аэропорты и так закрыты. А вот в России, подчеркнул журналист, авиасообщение до сих пор сохранялось везде, кроме приграничных регионов.

"И вот за последние сутки ситуация изменилась. Россияне ощутили то, что чувствовали украинцы в 2022 году. Авиасообщение нарушено. И самое главное – нарушено в Москве, которая является ключевым хабом", – подчеркнул журналист.

Он обратил внимание на то, что российские блогеры уже бьют тревогу. В частности, они пишут, что распад авиасообщения в такой большой стране, как Россия, может привести к дезинтеграции и феодализации.

Известно, что внутреннее авиасообщение в России из-за больших расстояний очень развито. В некоторые регионы добираться из Москвы поездом или автомобилем нужно по 3-4 дня, поэтому самолет – единственный вариант быстрой дороги. И если его не будет, связь удаленных регионов с Москвой фактически просто прекратится.

"Не знаю, почему Украина не делала этого раньше и не использовала этот козырь. Но теперь можно констатировать, что найдено очень неприятное для РФ болевое место", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ грозится устроить террор в Киеве.



