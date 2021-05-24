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Украина "переводит стрелки" на Россию - глава МИД РФ о ситуации на Донбассе

Сергей Лавров считает, что Украина отказывается предоставлять Донбассу особый статус

сегодня, 13:37
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина "переводит стрелки" на Российскую Федерацию в вопросе решения ситуации на Донбассе. Также министр не признает Россию стороной конфликта на востоке нашей страны. Об этом российский чиновник рассказал в интервью изданию "Аргументы и факты", пишет "РБК-Украина". 

Украина "переводит стрелки" на Россию - глава МИД РФ о ситуации на Донбассе

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Со слов Лаврова, Украина "отказывается" предоставлять Донбассу особый статус, как это предусматривают Минские соглашения.

"Вместо этого Киев "переводит стрелки" на Россию, пытается выставить ее стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций", — отметил Лавров.

В издании напоминают, что президент Владимир Зеленский заявлял, что цепляется изо всех сил, чтобы не допустить "заморозки" конфликта на Донбассе, но ситуация на 99% зависит от российской стороны. 

Напомним, что Российская Федерация начала поиски пресной воды для оккупированного Крыма под дном Азовского моря. По информации журналистов, так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов рассказал о начале работ по поиску пресной воды. Однако оккупанты еще не знают, есть ли под Азовским морем питьевая вода.

Ранее портал "Комментарии" писал, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович уверяет, что украинская сторона на правительственном и международном уровнях работает над тем, чтобы отреагировать на новые правила группировки "ДНР" касательно экспроприации якобы бесхозного жилья у жителей отдельных районов Донецкой области. 

Как должна действовать украинская власть? Что делать тем переселенцам, жилье которых захватили или вскоре захватят? На эти вопросы нашему порталу ответили эксперты. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/lavrov-situatsii-donbasse-ukraina-perevodit-1621851286.html
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