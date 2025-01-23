Украина согласовала условия прекращения войны: договоренности уже на столе в Кремле

Российское руководство заинтересовано в переговорах. В российских медиа все чаще появляются сообщения о сложностях с банковскими депозитами, транспортной отраслью, финансами и продовольственным обеспечением. Дополнительным фактором стал прошлогодний неурожай, создающий значительные вызовы для экономики страны, отметил в эфире 24 канала политолог Валерий Клочок.

Переговоры Украины и РФ

То есть, по его словам, Россия фактически находится на грани экономического коллапса, однако военные действия продолжаются.

"Я понимаю, что Россия будет голая, босая, в лаптях, но воевать продолжит. Впрочем, рано или поздно чиновники спросят у Путина: "Как мы будем жить в этих реалиях? Хватит ли средств?" для России. Если не Путин, то кто-то другой будет подписывать мирное соглашение", — отметил Клочок.

По его мнению, ключевым условием достижения перемирия является дальнейшее усиление санкционного давления со стороны США. Он убежден, что просто заявлений мало, нужны реальные решительные действия.

Кроме того, Клочок подчеркнул, что в российских телеграмм-каналах активно распространяется информация о том, что Трамп и Путин уже согласовали определенные условия, однако официального подтверждения этому нет. По словам Клочко, противоречивые заявления высокопоставленных должностных лиц, в частности заместителя министра иностранных дел Рябкова и главы МИД Лаврова, свидетельствуют о разногласиях внутри российского руководства. Рябков, вероятно, представляет сторонников замораживания конфликта, тогда как Лавров – лагерь тех, кто стремится к продолжению войны.

Политолог считает, что заключение мирного соглашения может стать началом масштабных изменений в российском правительстве, включая возможную отставку ключевых фигур, таких как министр иностранных дел и министр обороны.

По его словам, договоренности об условиях прекращения войны, согласованных с Украиной, уже находятся на столе в Кремле. Однако российская сторона традиционно пытается выторговать более выгодные условия.

Клочок также обратил внимание на последние заявления Дональда Трампа, который четко дал понять, что ситуация его раздражает, и он ожидает конкретных решений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп поставил Путину ультиматум с четким дедлайном.



