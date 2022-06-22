Украинцы помогут освободиться народам Кавказа, - нардеп

Глава и учредитель межфракционного объединения "За свободный Кавказ" Алексей Гончаренко рассказал, чем будут заниматься депутаты, подчеркнув, что это очень важная тема.

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Поскольку российская империя, советский союз, рф совершали и продолжают совершать геноцид среди порабощенных народов, одни из них – это народы Кавказа. Этот регион россия захватила в результате русско-кавказской войны с 1817 по 1864 год и осуществляла там колонизационную политику. В ХХ веке россия захватила Чечню. Там власть передана коллаборантам – семье Кадырова. Русские на протяжении этих веков унижали порабощенные народы, совершали геноцид, преследовали инакомыслящих, совершали репрессии. В 1991 году после распада СССР народы Кавказа не освободились от российских властей.

Сейчас представители этих народов воюют в российской армии против украинцев – самые большие потери среди бурят и дагестанцев.

"Еще в 19 веке россия совершила геноцид черкесского народа, мы будем добиваться признания этого факта. Отношение к таким порабощенным народам хамское , россияне считают их людьми низшего сорта. Как видим, нацизм возродился именно в россии. После того, как россияне захватили Крым, они там унижают коренное население – крымских татар. Наша цель – помогать народам Кавказа освободиться от гнета россии. В Ассамблее одобрена резолюция по народам Кавказа. Я внес поправку, что Кадыров и его окружение должны преследоваться и против них нужно ввести санкции. Мы призываем к этому 46 стран, это наша протянутая рука народам Кавказа", – заявил депутат.



21 июня, в ПАСЕ приняли резолюцию "Необходимость восстановления прав человека и верховенства права в регионе Северного Кавказа" и "Политические заключенные в Российской Федерации". В документах признается проведение россией репрессий против граждан, на Кавказе есть многочисленные нарушения прав человека, инакомыслящие преследуются правоохранительными органами, в России выросло количество политзаключенных. Решения ЕСПЧ против незаконных задержаний и нарушения прав человека в России так и не были выполнены.

Как сообщал портал, в парламенте депутаты создали новое межфракционное депутатское объединение, в состав пока вошли 10 народных избранников.

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