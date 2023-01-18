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Украинка на отдыхе бросила тарелку в российскую телеведущую: что известно

Женщина попала тарелкой в Борисову во время отдыха в Таиланде

сегодня, 18:17
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Автор:

Лиля Воробьева

Российская телеведущая Дана Борисова пожаловалась на украинку, которая показала, что думает о россиянах, где бы они ни находились. Она рассказала, что во время недавнего отдыха в Таиланде ей досталось. Прямо во время завтрака женщина из Украины швырнула тарелку в россиянку. Об этом случае ведущая рассказала одному из российских СМИ.

Украинка на отдыхе бросила тарелку в российскую телеведущую: что известно

Дана Борисова (фото из открытых источников)

"Единственным проявлением негатива был выпад со стороны приехавшей с ребенком украинки. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали разговаривать с дочерью", — пожаловалась Борисова.

Кроме того, она заявила, что искренне не понимает, почему украинка так поступила. Но при этом она ни словом не обмолвилась о войне, которую развернула Россия, убивая мирных жителей.

Борисова в очередной раз заявила, что поддерживает власть в России и считает, что ее страна "все делает правильно".

Напомним, что российская актриса заявила, что готова с сыном ехать на войну в Украину . Киноактриса из РФ Наталья Бочкарева, которую зрители знают, как Дашу Букину из фильма "Счастливые вместе", сейчас уже не пользуется такой популярностью, как было. Как она призналась, когда завершались съемки сериала, у актрисы была возможность заработать до 10 тысяч долларов в смену. Теперь она только об этом мечтает. чтобы иметь возможность зарабатывать какие-то деньги, актриса приняла решение уехать на территорию временно оккупированного Крыма. Бочкарева там играет роль в спектаклях. Еще российская актриса уже несколько раз наведывалась в Донецк и Луганск. В настоящее время она принимает участие в рекламе о войне в Украине. Актриса призывает объединить усилия для мира без неонацистов.

 



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