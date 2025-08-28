Украинский дрон вызвал масштабный пожар возле дворца Путина

В ночь на 28 августа в лесном массиве недалеко от села Криница вспыхнул масштабный пожар. Это произошло всего в 10 км от дворца российского диктатора Владимира Путина на мысе Идокопас. Причиной возгорания стали обломки упавшего в районе Геленджика дрона.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным служб Краснодарского края, сразу после падения обломков украинского беспилотника возникли три очага возгорания. Начальная площадь пожара составляла около 3 тысяч квадратных метров, но российское МЧС сообщило, что за несколько часов оно выросло до 7 тысяч, а позже до 32 тысяч кв. м.

Из-за огня в зоне опасности оказались 23 человека у побережья. Для их эвакуации были привлечены катера. Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что из района пришлось вывезти отдыхающих с одной из баз. На место также направили вертолет МЧС, но его работа осложнена из-за сильного ветра.

Село Криница расположено примерно в 30 км от центра Геленджика. В то же время между городом и селом, в 10 км от Криницы, на мысе Идокопас, находится дворец Владимира Путина. Это один из самых охраняемых объектов России.

Атаки дронов в последние годы существенно повлияли на привычки российского диктатора. По данным расследования "Проект", после серии ударов дронами Путин фактически перестал посещать Сочи, где раньше проводил весну и осень. В марте 2024 года в Сочи даже снесли его официальную резиденцию "Бочаров ручей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спутниковые снимки показали 12 комплексов ПВО у резиденции Путина на Валдае. Все из-за страха диктатора РФ умереть от украинских дронов.

Также "Комментарии" писали, что Путин был близок к "встрече" с украинским дроном во время атаки по РФ.